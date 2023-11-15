Reuters: Чехия и Польша активизируют продажу вооружений в страны Африки

Агентство сообщило, что повышенная активность на рынках вооружений связана с "уменьшением внимания России к экспорту оружия на континент" на фоне спецоперации на Украине

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Компании военно-промышленного комплекса (ВПК) из Польши и Чехии наращивают сотрудничество с правительствами африканских стран и заключают с ними новые контракты на поставку вооружений и военного оборудования, а также на их обслуживание. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Африканские рынки - лучшие новые рынки [в секторе], потому что они (армии африканских стран - прим. ТАСС) все еще используют советское оборудование, но хотят его модернизировать с помощью западных технологий", - заявил ему глава Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Иржи Хынек. Как сообщают собеседники агентства из компаний польского ВПК, представители Вооруженных сил стран Африки проявляют "повышенный интерес" и к польской продукции. Это выражается в росте количества участников из Африки на выставках вооружений в республике и интенсификации переговоров по поставкам вооружений за последний год.

Reuters также утверждает, что повышенная активность компаний из стран Центральной Европы на африканских рынках вооружений может быть связана и с "уменьшением внимания России к экспорту оружия на континент" на фоне спецоперации на Украине.

По данным агентства, Чехия в 2022 году поставила в 10 стран Африки вооружений и оборудования на сумму 32 млн евро.