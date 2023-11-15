15 ноября, 09:43

Президент Приднестровья продлил на 60 суток режим безопасности в связи с угрозой терактов

Он будет действовать до 14 января

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский продлил желтый уровень террористической опасности до 14 января.

"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого - желтого - уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента Приднестровья. Эти меры предусматривают усиленное патрулирование в населенных пунктах, на въезде в которые в прошлом году установлены блокпосты и вооруженная охрана.

В марте Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Задержаны два подозреваемых, один из которых уже дал показания. Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

В апреле 2022 года в республике произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая 2022 года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор. 

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