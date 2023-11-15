Власти Норвегии закупят новые системы ПВО на рекордные $1,15 млрд

Это крупнейшая инвестиция в противовоздушную оборону за последние 30 лет, рассказали в норвежском правительстве

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Норвегии приняло решение о размещении заказа на сумму 12,5 млрд крон ($1,15 млрд) на новые системы ПВО после того, как передала большую часть своей техники Украине. Это крупнейшая инвестиция за 30 лет, сообщается на сайте кабинета.

"Правительство потратит 12,5 млрд крон на укрепление противовоздушной обороны Норвегии. В целом это крупнейшая инвестиция в противовоздушную оборону за последние 30 лет, - говорится в сообщении. - Правительство предлагает инвестировать в новые современные ракеты для сегодняшней противовоздушной обороны. Кроме того, будет заменена вся техника ПВО, подаренная Норвегией Украине".

По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, Норвегия делает шаг к следующему поколению ПВО. "Норвегии необходимо срочно создать современную систему противовоздушной обороны", - пояснил он.

Пакет, который представило правительство, включает в себя ракеты различной дальности, пусковые установки и четыре центра управления к зенитным ракетным системам NASAMS.

Перевооружение ПВО может произойти уже в 2024 и 2025 годах, NASAMS, вероятно, будут поставлены в 2026 году, новые ракеты - в 2028 году. Инвестиции требуют согласия парламента страны.