Власти Кипра готовы к возобновлению переговоров по проблеме разделенного острова

Никосия продолжает выступать за воссоединение в соответствии с международным правом, заявили в кипрском МИД

НИКОСИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр готовы к возобновлению прямого диалога между греческой и турецкой общинами острова, но никогда не смирятся с попытками узаконить раздел страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении кипрского МИД в связи с 40-летием со дня образования самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме Турции, не признает ни одно другое государство мира.

"В связи с сегодняшней печальной годовщиной мы еще раз повторяем, что никогда не смиримся с итогами оккупации, также, как и не будут приняты никакие попытки узаконить раздел нашей родины", - отмечается в документе. "Республика Кипр продолжит делать все возможное, чтобы противостоять попыткам повышения статуса сепаратистского образования и любым акциям, противоречащим международному праву", - подчеркнули в МИД.

В то же время власти страны "по-прежнему твердо привержены воссоединению Кипра и его народа в соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, а также принципами и ценностями, на которых основан Евросоюз". "Мы подтверждаем нашу готовность к возобновлению переговоров для поиска устойчивого и прочного решения кипрской проблемы на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, как это предусмотрено в соответствующих резолюциях Совбеза ООН", - подчеркивается в заявлении.

Между тем, на территории ТРСК, которую в греческой части острова именуют не иначе как псевдогосударством, в этот день проходят торжества. Они неизменно сопровождаются праздничным салютом и военным парадом.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента Никоса Христодулидиса направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН, и выступают за назначение генсеком Антониу Гутерришем своего посланника по Кипру. Однако лидер турок-киприотов Эрсин Татар настаивает на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Споры из-за Кипра

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.