15 ноября, 10:06

В МИД Индии анонсировали проведение второго саммита о проблемах глобального Юга

На онлайн-встрече 17 ноября будут присутствовать представители стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, тихоокеанских островов и развивающихся государств Азии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Индия проведет в пятницу второй саммит "Голос глобального Юга", посвященный обсуждению проблем развивающихся стран. Об этом сообщил в своем заявлении индийский МИД.

"Индия организует второй саммит "Голос глобального Юга" 17 ноября 2023 года в виртуальном формате", - указывается в сообщении.

Встреча, в которой примут участие лидеры глобального Юга, условно объединяющего страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии, будет посвящена обсуждению ключевых результатов, достигнутых в ходе индийского председательства в Группе двадцати (G20). Кроме того, будут рассмотрены вопросы международной повестки. "Встреча послужит сохранению импульса в нашем общем стремлении к более инклюзивному, представительному и прогрессивному мировому порядку", - подчеркнул индийский МИД.

В рамках саммита пройдет десять сессий. На первой и заключительной будет председательствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди. В остальных восьми будут участвовать главы МИД, министры образования, финансов, окружающей среды, энергетики, здравоохранения, промышленности и торговли стран глобального Юга.

В индийском министерстве напомнили, что Нью-Дели провел первую встречу лидеров стран глобального Юга в январе, также в виртуальном формате. Тогда в ней приняли участие представители 125 стран. 

Теги:
ИндияМоди, Нарендра
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