Суд в ФРГ признал неконституционным решение о 60-миллиардном климатическом фонде

В 2021 году деньги, выделенные во время локдауна, начали тратить на другие проекты, что нарушило механизм "долгового тормоза", посчитали в ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение правительства ФРГ о формировании климатического фонда объемом в €60 млрд. Два года назад средства на этот фонд были выделены из неиспользованных кредитов, взятых до этого на борьбу с последствиями пандемии.

Формирование данного фонда было одним из первых решений правительства Олафа Шольца - оно было принято в середине декабря 2021 года вскоре после вступления в должность канцлера и его кабинета. Кабмин счел острую фазу коронавируса пройденной и решил начать тратить выделенные во время локдаунов деньги на другие проекты. Перераспределение средств было оформлено в виде дополнительного бюджета на следующий год.

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным. Суть претензий сводилась к строгой фискальной политике Германии - большие кредиты брать нельзя из-за действующего механизма, известного как "долговой тормоз". В особенных ситуациях действуют исключения, и именно с пандемией и беспрецедентными мерами по ограничению общественной жизни кредиты - даже в таком большом объеме - были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода - в данном случае на климатические проекты - нельзя. Конституционный суд теперь встал на их место.

Данный вердикт грозит обернуться дополнительными проблемами для правительства - как практическими, так и репутационными. Телеканал N-TV назвал его "пощечиной для правительства" Олафа Шольца. Во-первых, значительная часть средств уже была освоена, потрачена или закреплена в контрактах. Это значит, что деньги нужно будет брать из других источников, вероятно, из новых кредитов, но это выглядит проблематичным из-за положений долгового тормоза. Во-вторых, по этой причине осложнится обсуждение бюджета на 2024 год. В-третьих, не исключено, что "зеленым" придется менять планы по переводу систем отопления на более экологичные - данный закон, неоднозначно принятый в германском обществе, отчасти финансировался из климатического фонда.