Байден и Си Цзиньпин встретятся в особняке из комедии "Джордж из джунглей"

В резиденции Филоли также проходили съемки триллера "Игра" Дэвида Финчера, комедийной драмы "Небеса могут подождать" Уоррена Битти и Бака Генри, пишет South China Morning Post

ГОНКОНГ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних мероприятий на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско проведут встречу в поместье Филоли из сериала "Династия" и кинокомедии "Джордж из джунглей". Об этом со ссылкой на источники сообщила газета South China Morning Post.

Лидеры встретятся в формате "один на один" в среду в 10:45 по местному времени (21:45 мск) в поместье, расположенном в 40 км к югу от Сан-Франциско в штате Калифорния. Как отмечает издание, по инициативе американской стороны мероприятия будут проходить по протоколу государственного визита.

Филоли приобрело известность в 1980-х годах, так как послужило местом съемок сериала "Династия". В той же резиденции проходили съемки картины "Небеса могут подождать" и комедии "Джордж из джунглей" с Бренданом Фрэйзером в главной роли. Кроме того, поместье фигурирует в психологическом триллере "Игра" режиссера Дэвида Финчера, главные роли в котором исполнили Майкл Дуглас и Шон Пенн.

Частная резиденция была построена в 1917 году как имение Уильяма Боуэрса Борна - младшего, владельца одной из крупнейших шахт по добыче золота в Сан-Франциско. Название поместья на английском языке - Filoli - является акронимом девиза этого предпринимателя: "Борись за правое дело, люби близких, живи хорошую жизнь" (Fight for a just cause, love your fellow man, live a good life). В 1975 году другой владелец поместья пожертвовал его базирующейся в Вашингтоне частной неправительственной организации "Национальный траст сохранения исторического наследия".

В главном доме резиденции насчитывается 56 комнат, а его площадь составляет около 5 тыс. кв. м. Здание окружает обширный сад площадью 6,5 га с фонтанами и фруктовым садом.

Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров США и КНР после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Предыдущая встреча состоялась в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали на полях саммита Группы двадцати. Кроме того, это первый визит Си Цзиньпина в США за шесть лет.