15 ноября, 11:15

Секретарь СНБО Украины выступил за запрет анонимных Telegram-каналов

Ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны, считает Алексей Данилов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вновь поднял тему угроз, исходящих от мессенджера Telegram, и выступил за запрет анонимных Telegram-каналов.

В начале ноября он заявил, что Telegram представляет большую угрозу с точки зрения национальной безопасности, а также высказал готовность принять решение о полном запрете мессенджера. Как отмечает сам Данилов, это вызвало возмущение Telegram-сообщества, заставившее его выступить повторно на эту тему с уточнением и корректировкой позиции.

"Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, - это деанонимизация их деятельности. Ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны", - заявил он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В противном случае, считает он, Telegram-площадки могут быть использованы "с целью попыток дестабилизации украинского общества".

По утверждению Данилова, российские спецслужбы якобы уже создали разветвленную сеть каналов, "маскирующихся под украинские", и используют Telegram "для манипулирования общественным мнением" и дезинформации. Этому по его словам, следует противопоставить "качественный украинский продукт", стоящий на "патриотической позиции". 

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