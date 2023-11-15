НАТО утвердила контракт на замену своего флота самолетов AWACS к 2031 году

Новые самолеты "снабжены мощным радаром, способным засекать самолеты, ракеты и корабли противника на большом расстоянии и наводить на них истребители НАТО"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс утвердил контракт на замену своего флота из шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS (ДРЛОиУ) на новые машины к 2031 году. Об этом говорится в распространенном заявлении НАТО.

"НАТО утвердила одну из крупнейших в истории альянса военных закупок (имеется в виду собственный военный контракт, размещенный НАТО, как организацией - прим. ТАСС), - говорится в заявлении. - НАТО выбрала новое поколение самолетов командования и контроля по мере того, как нынешний флот приближается к завершению срока своей службы. Производство шести новых самолетов Boeing E-7A (самолет ДРЛОиУ на базе Boeing 737 - прим. ТАСС) - в ближайшие годы, они должны выйти на операционную готовность к 2031 году", - говорится в заявлении альянса.

В документе подчеркивается, что новые самолеты "снабжены мощным радаром, способным засекать самолеты, ракеты и корабли противника на большом расстоянии и наводить на них истребители НАТО".

Помимо НАТО, эти самолеты будут поставлены на вооружение отдельных стран альянса, включая США, Великобританию и Турцию.

В настоящее время НАТО использует самолеты прошлого поколения E-3A AWACS, которые постоянно базируются на авиабазе Гайленкирхен в Германии, новые самолеты будут базироваться там же, и получат возможность перебрасываться в случае необходимости на несколько "передовых аэродромов" в различных восточных и южных странах НАТО. Эти самолеты должны стать элементом создаваемой НАТО интегрированной системы контроля воздушного пространства и раннего предупреждения о нападениях.