Замгенсека ООН призвал к прекращению бойни в Газе и предложил план действий

Мартин Гриффитс предложил открыть дополнительные пункты пропуска для гуманитарной помощи, предоставить доступ к топливу, увеличить число убежищ и обеспечить их безопасность

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал прекратить бойню в секторе Газа и предложил некоторые меры по улучшению гуманитарной ситуации в анклаве.

"Бойня в Газе достигает все новых уровней ужаса с каждым днем, мир продолжает в шоке смотреть, как под обстрелы попадают больницы, погибают недоношенные дети и все население [Газы] лишается основных средств к существованию", - говорится в заявлении Гриффитса, - Воюющие стороны должны соблюдать международное право, согласиться на гуманитарное прекращение огня и прекратить боевые действия".

Замглавы всемирной организации также представил план действий по улучшению ситуации в анклаве. Он, в частности, предложил открыть дополнительные пропускные пункты для гуманитарной помощи, в том числе КПП "Керем-Шалом", предоставить ООН и другим гуманитарным организациям доступ к топливу, увеличить число убежищ и обеспечить их безопасность, организовать пункты раздачи помощи, позволить населению переместиться в более безопасные регионы.

Гриффитс также призвал профинансировать гуманитарную помощь для Газы в размере $1,2 млрд, а также установить гуманитарное перемирие и возобновить торговлю товарами первой необходимости.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву, а затем развернул там полномасштабную военную операцию. Удары наносятся и по отдельным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы израильской территории. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.