15 ноября, 15:18
Санкции в отношении России

Глава офиса Зеленского обсудил в Госдепе США усиление санкций против России

Также стороны поднимали вопрос использования продвигаемого Киевом так называемого альтернативного коридора в Черном море

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями Госдепартамента США усиление антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

"Руководитель офиса президента [Украины] Андрей Ермак <...> встретился с координатором Государственного департамента США по санкциям Джеймсом О'Брайеном (помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии - прим. ТАСС) и заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Крисом Смитом", - говорится в сообщении на сайте офиса.

Одной из тем встречи стало "усиление совместного с ЕС санкционного давления на Россию" и контроля соблюдения уже введенных ограничений, включая по ценам на нефть.

Кроме того, поднимались вопросы использования продвигаемого Киевом так называемого альтернативного коридора в Черном море, а также привлечения стран глобального Юга к обсуждению украинской "формулы мира". Украинская делегация, добавили в пресс-службе, "проинформировала американскую сторону о первоочередных инвестиционных проектах в энергетической сфере и отметила важность введения страхования инвестиций".

Визит делегации Украины в США состоялся 13-14 ноября. Формально ее возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, однако фактически ключевую роль играл Ермак. Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, представителями обеих американских партий в Конгрессе, а также с помощниками по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции. 

Теги:
УкраинаСШАСанкции в отношении России
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