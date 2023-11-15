Свыше 20 населенных пунктов на юге Ливана попали израильский обстрел

Жертв и пострадавших нет

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские войска наносят удары из артиллерийских и танковых орудий по территории Ливана в ответ на атаки боевиков вооруженного крыла "Хезболлах".

Как сообщил новостной портал Naharnet, под израильский обстрел попали свыше 20 населенных пунктов. Сведения о падении снарядов поступили из покинутых жителями селений Маркаба, Раб-Талятин, Эль-Хиям, Тейр-Харфа, Эль-Джиббейн, Ярин, Блида, Кафр-Килла, Джебель-Блат, Айта-эш-Шааб, Ярун, Хоула, Эль-Ляббуна, Марвахейн, Рмейш, Эль-Эдейса, Эль-Бустан, Эн-Накура, Мейс-эль-Джебель, Кафр-Шуба и Эд-Духейра.

Ливанские власти уточняют размеры нанесенного материального ущерба, жертв и пострадавших нет.

По информации портала, шиитские боевики ранее выпустили управляемые противотанковые ракеты по израильским постам и военным объектам поблизости от еврейских поселений Пранит, Рамим и Зарит. Они утверждают, что нанесли противнику потери в живой силе и технике.

Эти вылазки, как отмечается в коммюнике шиитских формирований, совершены "в поддержку доблестных сил палестинского сопротивления, которые противостоят израильской агрессии в секторе Газа".