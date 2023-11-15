15 ноября, 16:35

На станции Киевского метро закрыли деревянными щитами изображения, связанные с СССР

В дальнейшем руководство столичного метро планирует провести демонтаж советской символики, однако этому препятствует тот факт, что станция "Вокзальная" является недвижимым объектом культурного наследия

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Изображения советских времен на станции Киевского метрополитена "Вокзальная" закрыли деревянными щитами в рамках декоммунизации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба столичного метро.

"В рамках декоммунизации и дерусификации на станции метро "Вокзальная" начаты работы по маскировке <…> изображений большевистских вождей, серпа и молота, а также прочей коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурной отделки <…> помещены под специальные деревянные щиты", - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В дальнейшем руководство столичного метро планирует провести демонтаж советской символики, однако этому препятствует тот факт, что станция "Вокзальная" является недвижимым объектом культурного наследия, имеет охранный статус и оберегается непосредственно государством. По этой причине руководство метрополитена направило "необходимые письма и обращения" для получения разрешения на их демонтаж.

В прошлом году аналогичные действия были сделаны на станции киевского метро "Университет", где руководство столицы распорядилось скрыть от глаз пассажиров бюсты выдающихся русских ученых и писателей. В частности, в немилость попали бюсты Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Александра Пушкина и Максима Горького.

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете на пропаганду российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями. 

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