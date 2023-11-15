15 ноября, 17:06

Парагвай восстанавливает дипломатические отношения с Венесуэлой

Экс-президент Парагвая Марио Абдо Бенитес разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой в январе 2019 года, когда не признал законным новый срок Николаса Мадуро в качестве главы государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Парагвай и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений и назначении послов. Об этом сообщило парагвайское министерство иностранных дел.

"Республика Парагвай и Республика Венесуэла объявляют, что после переговоров между президентами Сантьяго Пеньей и Николасом Мадуро было принято решение восстановить дипломатические и консульские отношения между двумя странами, а также во взаимном порядке аккредитовать послов в ближайшие дни", - говорится в заявлении МИД.

Экс-президент Парагвая Марио Абдо Бенитес разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой в январе 2019 года, когда не признал законным новый срок Мадуро в качестве главы государства. Пенья, вступивший в должность президента 15 августа, еще до инаугурации объявил, что намерен восстановить отношения с Каракасом. 

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