15 ноября, 18:52

Крайне правые Испании обвинили главу правительства в подготовке госпереворота

Ожидается, что по итогам голосования в парламенте 16 ноября Педро Санчес вновь займет пост премьера

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер испанской крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль обвинил главу Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, претендующеего на переизбрание премьером, в намерении подорвать конституционный строй и совершить государственный переворот, проведя при этом аналогию с действиями Адольфа Гитлера, которые привели к ликвидации демократии в Германии.

"Я вместе с миллионами испанцев обвиняю Педро Санчеса в ликвидации правового государства, разделения властей, равенства перед законом и мирного сосуществования в нашей стране, и я вместе с миллионами испанцев обвиняю Педро Санчеса в попытке подорвать конституционный порядок и подготовить <...> государственный переворот", - утверждал Абаскаль, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), где проходят дебаты по кандидатуре исполняющего обязанности председателя правительства Санчеса на пост премьера. "Гитлер тоже пришел к власти путем выборов и только после этого он предпринял маневр по ликвидации демократии", - добавил лидер "Вокс", обращаясь к Санчесу.

Голосование в парламенте по утверждению Санчеса главой кабмина должно состояться 16 ноября. Ожидается, что по итогам он вновь займет пост премьера.

13 ноября ИСРП зарегистрировала в Конгрессе инициативу об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Свыше 300 сторонников независимости региона могут подпасть под закон. О нем было объявлено в рамках переговоров ИСРП с другими партиями для поиска парламентской поддержки кандидатуры Санчеса для переизбрания премьером. Закон об амнистии вызвал резкую критику правых политических сил Испании и спровоцировал массовые акции протеста. 

Теги:
ИспанияСанчес, Педро
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