Сийярто поблагодарил Марокко за усилия в борьбе с нелегальными мигрантами

Сотрудничество между Будапештом и Рабатом важно для стабильности в Африке, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

РАБАТ, 16 ноября. /ТАСС/. Марокко проводит ответственную политику в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом заявил в Рабате министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Буритой.

"Марокко - ответственный игрок и важный партнер Венгрии в деле обеспечения мира и стабильности в регионе и в Африке. Королевство проводит ответственную политику в борьбе с нелегальной миграцией", - цитирует венгерского министра информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Сийярто выразил "благодарность Венгрии Марокко за его усилия в борьбе с нелегальными миграционными потоками". По словам министра, Рабат придерживается "четкой и твердой позиции в отношении терроризма, который является одной из причин нелегальной миграции".

Также глава МИД Венгрии подчеркнул "важность Марокко как ключевого партнера Евросоюза в вопросах мира и безопасности". "Королевство стало ведущим торговым партнером Венгрии в Африке", - сообщил Сийярто. "Сотрудничество между Венгрией и Марокко, основанное на взаимном уважении, важно для стабильности в Африке", - подытожил министр.

Марокко, которое от Европы отделяет узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС.

По мнению властей королевства, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегалов с его территории в страны Евросоюза, в последние годы остается высокой. Главное направление потока мигрантов - Испания.