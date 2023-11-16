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обновлено 16 ноября, 00:17

США и КНР договорись о создании рабочей группы по борьбе с наркотиками

Главы государств также условились начать двусторонние переговоры на правительственном уровне об искусственном интеллекте

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в среду о создании рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с наркотиками. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Главы государств также договорились о начале китайско-американских переговоров на правительственном уровне об искусственном интеллекте.

Соглашения были достигнуты во время встречи двух лидеров в поместье Филоли (в 40 км к югу от Сан-Франциско), начавшейся примерно в 11:20 по местному времени (22:20 мск) и продлившейся немногим более двух часов. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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