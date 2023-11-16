Си Цзиньпин потребовал от Байдена отмены односторонних санкций против Китая

Председатель КНР подчеркнул, что давление на передовые технологические компании республики являются посягательством на интересы развития китайского народа

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китайские власти настаивают на отмене односторонних санкций и рестрикций США в отношении Китая, включая экспортные ограничения и проверку инвестиций на безопасность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Калифорнии.

"США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки [на предмет госбезопасности] и односторонние санкции, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Надеюсь, Соединенные Штаты серьезно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции".

Как уточнил китайский лидер, давление, оказываемое Вашингтоном на передовые технологические компании КНР, - это "посягательство на права и интересы развития китайского народа". Он потребовал от Байдена предоставить китайским предприятиям "справедливые и недискриминирующие условия".

Согласно данным, опубликованным изданием Global Times, санкции Соединенных Штатов распространяются более чем на 1,3 тыс. субъектов и лиц КНР. Список рестрикций Вашингтона постоянно расширяется, к тому же США ввели повышенные пошлины на ряд китайских товаров, ограничения на экспорт новейших технологий в Китай и на инвестиционное взаимодействие с Пекином.