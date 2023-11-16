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обновлено 16 ноября, 00:57
Саммит АТЭС

Си Цзиньпин потребовал от Байдена отмены односторонних санкций против Китая

Председатель КНР подчеркнул, что давление на передовые технологические компании республики являются посягательством на интересы развития китайского народа

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китайские власти настаивают на отмене односторонних санкций и рестрикций США в отношении Китая, включая экспортные ограничения и проверку инвестиций на безопасность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Калифорнии.

"США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки [на предмет госбезопасности] и односторонние санкции, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Надеюсь, Соединенные Штаты серьезно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции".

Как уточнил китайский лидер, давление, оказываемое Вашингтоном на передовые технологические компании КНР, - это "посягательство на права и интересы развития китайского народа". Он потребовал от Байдена предоставить китайским предприятиям "справедливые и недискриминирующие условия".

Согласно данным, опубликованным изданием Global Times, санкции Соединенных Штатов распространяются более чем на 1,3 тыс. субъектов и лиц КНР. Список рестрикций Вашингтона постоянно расширяется, к тому же США ввели повышенные пошлины на ряд китайских товаров, ограничения на экспорт новейших технологий в Китай и на инвестиционное взаимодействие с Пекином. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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