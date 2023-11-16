16 ноября, 02:08

Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы на Тайване

Выборы главы администрации острова назначены на январь 2024 года

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином предостерег Китай от вмешательства в выборы на Тайване, которые пройдут в следующем году.

"Я обсудил этот вопрос с ним, чтобы внести ясность, - сказал он. - Этот разговор состоялся под конец [переговоров]", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Байден добавил, что не ожидает никакого вмешательства Пекина в выборы администрации острова.

Выборы главы администрации Тайваня назначены на январь 2024 года. С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая была переизбрана на второй и последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем: в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем быстро начали ухудшаться.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинТайваньБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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