16 ноября, 05:23,
обновлено 16 ноября, 05:29

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая стать партнером США на основе взаимного уважения

В китайско-американских отношениях руководствуются принципами мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул председатель КНР

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Пекин выражает готовность поддерживать дружеские и партнерские отношения с Вашингтоном, при этом обе стороны должны уважать интересы друг друга. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США.

"Китай готов быть партнером и другом США. В китайско-американских отношениях мы руководствуемся принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. 

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СШАКитайСи Цзиньпин
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