СМИ: сопредседатели межправкомиссии РФ и КНДР провели переговоры в Пхеньяне

Они состоялись в Мансудэском дворце съездов 15 ноября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 16 ноября./ТАСС/. Председатели двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо провели переговоры в Мансудэском дворце съездов 15 ноября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На переговорах обсуждены вопросы по дальнейшему всестороннему стимулированию работы межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в соответствии с тем, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества поднялись на новый стратегический уровень", - информирует ЦТАК.

Со стороны КНДР также приняли участие заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, а с российской - посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и члены делегации. Ранее агентство информировало, что в Пхеньяне 15 ноября прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Во вторник российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. В делегацию также вошел глава Минспорта Олег Матыцин.

На торжественном приеме в честь прибытия российской делегации Александр Козлов выразил уверенность в том, что очередное заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ внесет вклад в развитие дружбы двух стран.