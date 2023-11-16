16 ноября, 07:06,
обновлено 16 ноября, 07:15

Пашинян заявил, что увеличение оборонного бюджета не направлено против Азербайджана

Премьер Армении отметил, что за последние 10 лет оборонные расходы Баку были в три раза выше, чем у Еревана, и продолжают оставаться таковыми

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Увеличение оборонного бюджета Армении 2024 года на 7% не направлено против соседних стран и, в частности, Азербайджана. Об этом в парламенте заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"Это подготовка не к войне, а к миру, потому что чувство защищенности граждан - важнейшая гарантия мира и стабильности. Я уверен, что все наши соседние государства убеждены, что мы не собираемся ни на кого нападать, и в этой связи я не считаю искренними опасения, высказанные по поводу реформ и достижений наших вооруженных сил. За последние 10 лет оборонные расходы Азербайджана были в три раза выше, чем в Армении, и продолжают оставаться таковыми", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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