В Сеуле сообщили о возможности испытания КНДР новой ракеты средней дальности

Официальный представитель вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун считает, что этот курс Пхеньяна представляет угрозу не только Корейскому полуострову, но и глобальному миру и стабильности

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. КНДР, вероятно, в будущем проведет испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, двигатель которой был недавно испытан. Об этом заявил официальный представитель комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун.

"Исходя из дальности ракеты, мы полагаем, что разработка твердотопливной баллистической ракеты средней дальности нужна для того, чтобы обеспечить потенциал для ударов в случае чрезвычайной ситуации по американским базам в Японии, тыловым базам Командования ООН, а также по Гуаму с целью блокирования подхода американского подкрепления и военной помощи от Командования ООН. Поэтому можно считать, что вероятность практического испытания в будущем велика", - сказал Ли Сон Чжун.

Он пояснил, что подготовку к запуску твердотопливной ракеты сложнее обнаружить, поскольку она занимает меньше времени, чем запуск ракеты на жидком топливе. По его словам, последние испытания твердотопливного двигателя для баллистической ракеты средней дальности являются реализацией стратегии Пхеньяна, который стремится заполучить твердотопливные баллистические ракеты различной дальности. Этот курс представляет угрозу не только Корейскому полуострову, но и глобальному миру и стабильности, отметил военный.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что ракетная промышленность КНДР разработала "сверхмощные твердотопливные реактивные двигатели для новой баллистической ракеты средней дальности". Испытание сопла двигателя первой ступени было проведено 11 ноября, двигателя второй ступени - 14 ноября.