Губернатор Калифорнии подарил Си Цзиньпину клубную баскетбольную майку

Гэвин Ньюсом обещал сделать этот подарок председателю КНР в прошлом месяце

САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подарил председателю КНР Си Цзиньпину майку местного баскетбольного клуба "Голден Стэйт Уорриорз". Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Губернатор Гэвин Ньюсом обещал подарить председателю Си [Цзиньпину] майку "Голден Стэйт Уорриорз", когда они встретились в Пекине в прошлом месяце, - и вот она", - написала представитель китайского МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Также она опубликовала две фотографии. На них запечатлено, как улыбающийся лидер КНР держит в руках майку синего цвета. Рядом стоят губернатор штата с супругой.

Си Цзиньпин искренне любит спорт: по его собственным словам, он увлекается плаванием, волейболом, баскетболом и теннисом. Во время одной из инспекционных поездок в Китае глава государства посетил тренировку в секции бокса. Однако, как считается, совершенно на другом уровне в списке любимых видов спорта политика стоит футбол. При этом абсолютное большинство жителей КНР предпочитает баскетбол и настольный теннис.