В ОДКБ назвали доказанной способность Объединенного штаба решать имеющиеся задачи

Оперативная группа штаба посещала Таджикистан в 2021 году и Армению в 2022-м, рассказал генерал-полковник Анатолий Сидоров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на практике доказал способность решать на межгосударственном уровне широкий спектр задач и готовить военно-политическому руководству соответствующие проекты решений. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Объединенный штаб, как показала практика, сложился в действующий организм, способный решать на межгосударственном уровне широкий круг задач, оперативно готовить военно-политическому руководству согласованные предложения и проекты решений", - сказал он.

Сидоров также отметил, что сложная обстановка в государствах - членах ОДКБ Центрально-Азиатского и Кавказского регионов "требовала также оперативной реакции организации". В этой связи он напомнил, как "оперативная группа объединенного штаба выезжала в Республику Таджикистан в 2021 году и Республику Армению в 2022 году с целью детального изучения обстановки в районах таджикско-афганского и армяно-азербайджанского приграничья". "По итогам поездок были подготовлены необходимые материалы об обстановке и предложения по практическим мерам реагирования для доклада Совету коллективной безопасности ОДКБ", - добавил начальник штаба.

Кроме того, Сидоров обратил внимание и на работу коллективного штаба в январе 2022 года, "когда коллективные силы ОДКБ впервые за 30 лет с момента подписания Договора о коллективной безопасности были реально задействованы для нормализации обстановки на территории Республики Казахстан в связи с возникновением угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, вызванные в том числе вмешательством извне". "Проведенная миротворческая операция продемонстрировала мировой общественности, что ОДКБ - реально существующая сила, способная оперативно реагировать на любые кризисные ситуации", - констатировал он.

"Уверен, что в современных условиях нарастания вызовов и угроз коллективной безопасности и в отдаленном будущем объединенный штаб, как важнейший элемент системы коллективной безопасности, приложит все усилия для обеспечения готовности организации эффективно реагировать на возможные вызовы и угрозы, кризисные ситуации и продолжит успешно решать вопросы по развитию войск коллективных сил и обеспечению суверенитета и территориальной целостности наших государств-членов организации", - заключил Сидоров.