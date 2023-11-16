16 ноября, 10:55

СМИ: новым премьер-министром Люксембурга станет Люк Фриден

По данным Le Quotidien, уходящий премьер Ксавье Беттель получит посты вице-премьера, министра иностранных дел и внешней торговли

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Новым премьер-министром Люксембурга будет назначен экс-министр финансов и банкир Люк Фриден, сообщило издание Le Quotidien.

При этом уходящий премьер Ксавье Беттель не покинет правительство - он получит посты вице-премьера, министра иностранных дел и внешней торговли. Пост министра финансов, важнейший для банковской столицы Евросоюза, которой является великое герцогство, займет Жиль Рот.

Ветеран европейской дипломатии, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, который занимал этот пост в течение 19 лет - с 2004 года, покинет правительство

В пятницу утром новый кабинет принесет присягу великому герцогу Люксембурга Анри.

Изменения в правительстве отражают итоги парламентских выборов 8 октября, на которых победила Христианско-социальная народная партия, членами которой являются Люк Фриден и Жиль Рот. Она набрала 29,21% голосов, тогда как Демократическая партия Ксавье Беттеля заняла лишь третье место с 18,7% голосов. Они сформировали коалицию, пост главы правительства занял глава избирательного списка победившей партии.

Будущий премьер Люк Фриден длительное время был соратником премьера и министра финансов Люксембурга, а также председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера. В 2014 году Юнкер покинул национальную политику и возглавил Еврокомиссию. Люк Фриден с 1998 года занимал различные министерские должности в правительстве великого герцогства, с 2009 по 2013 годы занимал пост ключевой министра финансов Люксембурга, а также длительное время работал в руководстве Всемирного банка и Международного валютного фонда. 

Теги:
ЛюксембургБеттель, Ксавье
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