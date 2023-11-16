16 ноября, 10:39
Международная выставка Dubai Airshow

Эмир Абу-Даби и военное руководство ОАЭ ознакомились с системами "Витязь", "Викинг", "Тор"

В российском павильоне также побывали председатель Высшего организационного комитета IDEX и NAVDEX генерал-майор Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ Мубарак Саид бен Гафан аль-Джабри и заместитель командующего ВВС и ПВО ОАЭ генерал-майор Рашид аш-Шамси

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Правитель эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян и делегация военного ведомства ОАЭ во главе с начальником генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенантом Иссой аль-Мазруи посетили стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Также в российском павильоне побывали председатель Высшего организационного комитета IDEX и NAVDEX генерал-майор Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ Мубарак Саид бен Гафан аль-Джабри и заместитель командующего ВВС и ПВО ОАЭ генерал-майор Рашид аш-Шамси.

Заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн рассказал высоким гостям о возможностях продукции, представленной на Dubai Airshow 2023.

В частности, он рассказал о моделях зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь", зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Викинг" и малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", а также боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)".

Дзиркалн подчеркнул, что потенциальные покупатели "внимательно следят за тем, что происходит сейчас при проведении специальной военной операции". "Наша техника показывает себя очень хорошо, и это лучшая реклама", - сказал он.

Представитель холдинга сделал акцент на том, что интерес покупателей из государств Ближнего Востока подстегивают последние события в регионе. "Напряженность в регионе Ближнего Востока спровоцировала интерес и понимание, что необходимо не оглядываться на заокеанских друзей, а именно решать вопрос самостоятельно, обеспечивать свою безопасность. И им тоже нужно диверсифицировать источники закупок вооружений. Вот они и приглядываются", - сказал Дзиркалн.

Говоря о том, насколько велик интерес к российским системам ПВО, он отметил, что "переговоры на выставке проходят достаточно активно". "Естественно, основной контингент - это дружественные страны - Ближний Восток, Африка, Белоруссия, Казахстан. Но с учетом географического положения выставки мы все-таки больше говорим о ближневосточных странах. У дружественных стран еще больше появилось желание запастись нашей техникой. За эти дни больше десятка встреч провели", - сообщил Дзиркалн. 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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