16 ноября, 10:52

В Пентагоне заявили о подписании соглашения с Индонезией в сфере обороны

Министр обороны США Ллойд Остин назвал документ "историческим" и отметил, что отношение двух сторон в этой области является "ключевым элементом" Всеобъемлющего стратегического партнерства

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Индонезия подписали оборонное соглашение в Джакарте, страны намерены углублять отношения в сфере безопасности. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, который находится в Индонезии с визитом.

Остин и глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто подписали документ на полях встречи министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с партнерами. На таких совещаниях присутствуют главы оборонных ведомств 10 стран АСЕАН и представители государств - партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

"Мы с министром Прабово только что подписали историческое соглашение о сотрудничестве в области обороны на полях "СМОА плюс" здесь, в Джакарте", - написал шеф Пентагона в соцсети X.

Он отметил, что "углубление отношений в области обороны США и Индонезии является ключевым элементом недавно обновленного Всеобъемлющего стратегического партнерства". Министр не сообщил деталей подписанного соглашения.

Белый дом ранее опубликовал документ, в котором говорилось, что президент США Джо Байден и президент Индонезии Джоко Видодо по итогам встречи в Вашингтоне "обязались поднять отношения между двумя странами до уровня Всеобъемлющего стратегического партнерства". Вашингтон и Джакарта намерены расширять сотрудничество по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, они будут сотрудничать по вопросам устойчивого развития, прав человека и поддержания принципов верховенства закона, суверенитета и территориальной целостности.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия оборонных ведомств 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Цель "СМОА плюс" - обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран-участниц. 

Теги:
СШАИндонезияОстин, Ллойд
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