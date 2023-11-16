16 ноября, 10:53
Военная операция на Украине

Военнопленный ВСУ рассказал, что был мобилизован, хотя является отцом-одиночкой

Сергей Сапожников также сообщил, что перед ним и его сослуживцами сначала поставили задачу доставить продукты и боекомплекты бойцам украинской армии, но их отправили через водную преграду на левый берег Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 16 ноября. /ТАСС/. Матрос Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Сапожников, попавший в плен в Херсонской области, рассказал, что был мобилизован, несмотря на то, что является отцом-одиночкой.

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Военная операция на Украине. Онлайн

На Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений, в частности, граждане, на содержании которых находятся три и более несовершеннолетних ребенка, а также самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

"Я до мобилизации работал грузчиком, воспитывал ребенка один, потому что жена бросила его. Приносили повестки два раза, давали отсрочку. 14 июля 2023 года я шел на работу, в половину шестого утра меня остановили и вручили повестку. Я говорил, что у меня один ребенок на воспитании, я не могу его ни на кого оставить, но им было все равно", - сказал он на видеозаписи, которую предоставили ТАСС оперативные службы Херсонской области.

Военнопленный сообщил, что он старший наводчик 36-й бригады 2-го батальона противотанкового взвода, проходил подготовку в воинской части в Днепропетровской области. "Там нас обучали тактике, стреляли, может быть, два-три раза всего лишь, патронов давали мало, водные преграды нас не обучали проходить. Когда нам поставили нашего командира противотанкового взвода, мы не обучались, просто выходили на посадки, в теньке полежали. И по окончании уходили назад домой", - добавил он.

Сапожников рассказал, что перед ним и его сослуживцами сначала была поставлена задача доставить продукты и боекомплекты бойцам украинской армии, но их отправили через водную преграду на левый берег Херсонской области. "У нас не было особо никакой задачи. Сказали: "Вас там встретят и все расскажут". Но нас никто не встретил, нас просто бросили", - отметил он, уточнив, что тела погибших солдат не забирают, а раненым не оказывают должной помощи. 

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