В Баку считают невозможными визиты высокопоставленных лиц США из-за позиции Вашингтона

Такое заявление МИД республики сделал после того, как Вашингтон заявил об отмене аналогичных поездок представителей Азербайджана

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Визиты высокопоставленных представителей США в Азербайджан после того, как Вашингтон заявил об отмене аналогичных поездок представителей Азербайджана, невозможны. Об этом говорится в комментарии МИД республики в связи с состоявшимися 15 ноября слушаниями в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Что касается отмены двусторонних встреч и контактов на высоком уровне по инициативе США и заявления о том, что "наши двусторонние отношения не могут быть как раньше", то следует отметить, что отношения не могут быть односторонними, - говорится в заявлении. - Таким образом, аналогичный подход будет применен в равной степени и со стороны Азербайджана. В таких условиях считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан".

В среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты отменили ряд визитов высокого уровня представителей Азербайджана из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании между Баку и Ереваном.