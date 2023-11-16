16 ноября, 12:37

Прокурор штата Нью-Йорк подала иск против PepsiCo за загрязнение окружающей среды

Согласно исследованиям, свыше 17% всего мусора, собранного вблизи реки, было произведено этой компанией

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против американской транснациональной корпорации по производству пищевой продукции PepsiCo, которую она обвиняет в загрязнении окружающей среды одноразовыми упаковками. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокурора.

"Все нью-йоркцы имеют право на чистую воду, в то время как безответственное отношение PepsiCo к упаковкам и маркетингу ставит под угрозу реку Баффало, окружающую природу и здоровье граждан", - отметила прокурор. "Я буду без колебаний бороться с крупными корпорациями, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность простых жителей Нью-Йорка и всей планеты", - добавила Джеймс.

Штаб-квартира PepsiCo находится в штате Нью-Йорк. Компания производит 85 различных напитков и владеет 25 пищевыми брендами, которые, как указано в заявлении, выпускаются преимущественно в одноразовых пластиковых упаковках. Такие упаковки стали главной причиной загрязнения реки Баффало, протекающей в западной части штата Нью-Йорк. Согласно исследованиям, свыше 17% всего мусора, собранного вблизи реки, было произведено PepsiCo.

Одноразовый пластик быстро разлагается и выделяет вредоносные вещества, говорится в заявлении. Его следы были обнаружены в питьевой воде в городе Баффало, который расположен неподалеку от реки. Частички пластика также содержатся в рыбе, которую употребляли в пищу местные жители. 

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