16 ноября, 12:41
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ наносит удары по местам в Ливане, откуда осуществлялись попытки обстрелов

Кроме того, "некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке в Ливане, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по территории Израиля", добавили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильская артиллерия наносит удары по местам в Ливане, откуда были совершены попытки запуска снарядов по северным районам Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Террористы попытались совершить ряд запусков [снарядов] по району Мисгав-Ам на севере Израиля, а также по постам ЦАХАЛ в районах Метулы и Йифтаха. О пострадавших не сообщалось. В ответ солдаты ЦАХАЛа ведут артиллерийский огонь по местам, откуда осуществлялись обстрелы", - говорится в сообщении.

Кроме того, "некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке в Ливане, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по территории Израиля", добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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