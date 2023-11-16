ЦАХАЛ наносит удары по местам в Ливане, откуда осуществлялись попытки обстрелов

Кроме того, "некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке в Ливане, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по территории Израиля", добавили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильская артиллерия наносит удары по местам в Ливане, откуда были совершены попытки запуска снарядов по северным районам Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Террористы попытались совершить ряд запусков [снарядов] по району Мисгав-Ам на севере Израиля, а также по постам ЦАХАЛ в районах Метулы и Йифтаха. О пострадавших не сообщалось. В ответ солдаты ЦАХАЛа ведут артиллерийский огонь по местам, откуда осуществлялись обстрелы", - говорится в сообщении.

Кроме того, "некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке в Ливане, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по территории Израиля", добавили в пресс-службе.