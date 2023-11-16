16 ноября, 14:05

В Австрии заявили о необходимости Молдавии провести реформы для вступления в ЕС

По словам президента Александера Ван дер Беллена, "будущее Кишинева находится в большой Европе"

ВЕНА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии должны провести реформы для того, чтобы вступление постсоветской республики в состав Евросоюза стало возможным. Об этом написал президент Австрии Александер Ван дер Беллен на своей странице в соцсети X.

"Австрия поддерживает сближение Молдавии с ЕС. Предоставление статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. В то же время Молдавия должна провести необходимые реформы. Несколько дней назад Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении [Кишинева в состав сообщества]", - подчеркнул глава австрийского государства, находящийся с визитом в Кишиневе.

По словам Ван дер Беллена, "будущее Молдавии находится в большой Европе". Он также заверил свою молдавскую коллегу Майю Санду в поддержке Веной усилий постсоветской республики по интеграции в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. 

Теги:
АвстрияМолдавияВан дер Беллен, АлександерСанду, Майя
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