Венгрия примет меры, чтобы не дать Болгарии повысить плату за транзит газа из РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил, что правительство его страны обратилось к ЕК с просьбой провести расследование в отношении действий Болгарии

БУДАПЕШТ, 16 ноября. /ТАСС/. Венгрия ждет вердикта Еврокомиссии по поводу решения Болгарии повысить плату за транзит российского газа и готова принять дополнительные меры, чтобы не допустить враждебных действий со стороны болгарских властей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Скопье после встречи с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи.

"Никто не имеет права ставить под угрозу безопасность энергоснабжения другой страны. Таким образом, последний шаг Болгарии по ультимативному увеличению платы за транзит природного газа в Венгрию, Сербию и Северную Македонию является враждебным шагом", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Венгрия, конечно, готова дать соответствующий ответ на этот враждебный шаг в рамках Европейского союза", - отметил Сийярто, напомнив, что венгерское правительство обратилось к Еврокомиссии с просьбой провести расследование в отношении действий Болгарии. Он заверил, что в случае необходимости венгерские власти будут готовы "предпринять дальнейшие действия по этому вопросу". Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что если Брюссель не примет мер, то Будапешт подаст иск против Софии в Европейский суд.

Венгрия уже условилась координировать свои действия с Сербией, а теперь достигла такой же договоренности с Северной Македонией. "Мы договорились, что правительства Северной Македонии и Венгрии будут консультироваться и постоянно координировать друг с другом шаги, которые мы предпринимаем, чтобы гарантировать, что это решение [Болгарии] не поставит под угрозу наше энергоснабжение", - сказал Сийярто.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт⋅ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, "угрожающим безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября Бока сообщил, что направил письмо в Еврокомиссию.

Президент Болгарии Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает положения конституции, принципы гарантий прав собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, такой шаг не соответствует законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус взноса - является ли он налогом, сбором или пошлиной.