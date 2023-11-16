16 ноября, 14:23

В Минске осудили ФРГ за принятие антибелорусской резолюции

В парламенте сообщили, что усилия Берлина сводятся к деструктивным заявлениям, направленным на подрыв государственности и суверенитета страны

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Несогласие с губительным для Германии курсом официального Берлина, направленным на реализацию указаний транснациональных внешних сил, усиливается в ФРГ. Об этом говорится в заявлении постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по международным делам в связи с принятой Бундестагом резолюцией "За демократическую Беларусь в европейской семье", где ситуация в республике подвергнута критике.

"За резолюцию в действительности проголосовали только фракции партий правящей коалиции, которая, с нашей точки зрения, не защищает интересы немецких граждан, а действует по указке транснациональных внешних сил. В Бундестаге и в политических кругах Германии растет несогласие с этим губительным курсом, и эта тенденция приобретает устойчивый и нарастающий характер", - говорится в заявлении нижней палаты белорусского парламента.

Профильная комиссия Палаты представителей подчеркнула, что принятая 8 ноября "очередная резолюция по Беларуси свидетельствует о полном непонимании внутриполитических процессов в нашей стране и динамики региональной ситуации". "Официальный Берлин упорно не желает признать, что Республика Беларусь является суверенным государством и белорусский народ сам определяет будущее своей страны", - отмечено в заявлении.

"В итоге усилия Берлина сводятся к деструктивным заявлениям, направленным на подрыв государственности и суверенитета Беларуси, и являются вмешательством во внутренние дела другого государства", - указали в белорусском парламенте. 

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