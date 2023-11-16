Еврокомиссар по внутренним делам заявила, что ЕС без мигрантов будет парализован

Ильва Юханссон утверждает, что "миграцией можно управлять, она нормальна и не должна нас пугать"

МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что без мигрантов Европа будет парализована. Соответствующее мнение она выразила на конференции высокого уровня по легальной миграции в Испании.

"Без мигрантов Европа пострадала бы, - отметила еврокомиссар. - Европа стала бы парализована, если бы мигранты перестали работать в Евросоюзе". "Миграцией можно управлять, она нормальна и не должна нас пугать, - уточнила Юханссон, чьи слова приводит агентство EFE. - Да, могут быть проблемы, вызовы, но мы с ними справляемся, потому что нам нужна миграция".

По версии политика, в прошлом году 3,5 млн человек на легальных основаниях въехали в Европу, еще около 370 тыс. людей сделали это нелегально. "Никто не говорит о тех, кто прибывает легально, но они составляют большинство мигрантов в Европу, большинство приехало по работе, и именно этот маршрут необходимо продвигать, а нелегальный маршрут необходимо сводить к минимуму", - подчеркнула Юханссон.