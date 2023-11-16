На Украине проверят связанный с Порошенко телеканал из-за передачи с экс-депутатом Фарион

Медиарегулятор начал проверку после обращения СБУ и уполномоченного Верховной рады по правам человека, рассказали в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку Пятого телеканала из-за передачи, в которой экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион оскорбила украинских военных, говорящих по-русски.

"После обращения Службы безопасности Украины и уполномоченного Верховной рады по правам человека медиарегулятор назначил внеплановую проверку телерадиокомпании "НБМ" из-за высказываний, распространенных в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов - прим. ТАСС) с участием народного депутата Украины седьмого созыва И. Фарион, которые имеют признаки высказываний, содержащих призывы к вражде, притеснениям и подстрекательству к дискриминации в отношении украинских военнослужащих", - говорится в заявлении на сайте национального совета. Отмечается, что высказывания Фарион могут нарушать нормы украинского закона "О медиа".

Ранее Служба безопасности Украины завела уголовное дело против Фарион. Ее обвиняют по ряду статей, в том числе о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Причиной для возбуждения дела стали высказывания Фарион на Пятом канале, в эфире которого она в оскорбительной форме раскритиковала говорящих по-русски боевиков националистического формирования "Азов" (запрещено в РФ и признано террористической организацией).

До ноября 2021 года владельцем Пятого канала, а также телеканала "Прямой" был экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Чтобы избежать ограничений по украинскому закону об олигархах, он продал эти каналы компании, учредителями которой значатся их сотрудники, а также депутаты от "Европейской солидарности". Однако, по данным украинского издания журнала Forbes, после формальной продажи Порошенко сохранил влияние на телеканалы и продолжил "косвенно их финансировать".