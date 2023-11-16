16 ноября, 16:00
Палестино-израильский конфликт

Кипр считает, что Израиль хочет участвовать в обеспечении контроля за помощью для Газы

Президент Кипра Никос Христодулидис напомнил, что в Израиле сейчас находится глава МИД Кипра Константинос Комбос с целью обсудить пути реализации плана по организации морского коридора

НИКОСИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра готовы предоставить Израилю возможность участвовать в обеспечении контроля за поступлением гуманитарной помощи жителям Газы по предложенному Никосией морскому коридору. Об этом заявил в четверг журналистам президент Кипра Никос Христодулидис.

"Есть некоторые вопросы, поднятые Израилем, и Республика Кипр может обеспечить [их решение], особенно по части безопасности - он был поднят первый раз, когда я приехал в Израиль 22 октября после [саммита мира] в Египте - чтобы группы специалистов из Израиля находились на Кипре вместе с сотрудниками кипрских служб безопасности для обеспечения контроля за [поступающей] гуманитарной помощью", - сказал он. "Речь идет конкретно о месте прибытия, приеме и распределении гуманитарной помощи на территории сектора Газа, поэтому я сказал, что ООН также задействована, поскольку именно ооновские структуры возьмут на себя распределение гуманитарной помощи", - добавил президент.

Христодулидис напомнил, что в Израиле сейчас находится глава МИД Кипра Константинос Комбос с целью обсудить пути реализации плана по организации морского коридора. У Комбоса были намечены встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы такие суда сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции. В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора - географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами. 

Теги:
КипрПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильХристодулидис, Никос
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация