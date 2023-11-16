Кипр считает, что Израиль хочет участвовать в обеспечении контроля за помощью для Газы

Президент Кипра Никос Христодулидис напомнил, что в Израиле сейчас находится глава МИД Кипра Константинос Комбос с целью обсудить пути реализации плана по организации морского коридора

НИКОСИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра готовы предоставить Израилю возможность участвовать в обеспечении контроля за поступлением гуманитарной помощи жителям Газы по предложенному Никосией морскому коридору. Об этом заявил в четверг журналистам президент Кипра Никос Христодулидис.

"Есть некоторые вопросы, поднятые Израилем, и Республика Кипр может обеспечить [их решение], особенно по части безопасности - он был поднят первый раз, когда я приехал в Израиль 22 октября после [саммита мира] в Египте - чтобы группы специалистов из Израиля находились на Кипре вместе с сотрудниками кипрских служб безопасности для обеспечения контроля за [поступающей] гуманитарной помощью", - сказал он. "Речь идет конкретно о месте прибытия, приеме и распределении гуманитарной помощи на территории сектора Газа, поэтому я сказал, что ООН также задействована, поскольку именно ооновские структуры возьмут на себя распределение гуманитарной помощи", - добавил президент.

Христодулидис напомнил, что в Израиле сейчас находится глава МИД Кипра Константинос Комбос с целью обсудить пути реализации плана по организации морского коридора. У Комбоса были намечены встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы такие суда сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции. В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора - географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами.