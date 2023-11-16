16 ноября, 15:29,
обновлено 16 ноября, 15:39

Байден заявил Си Цзиньпину, что США продолжат поставки оружия Тайваню

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что его страна не стремится к конфликту

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уведомил председателя КНР Си Цзиньпина на состоявшейся в среду встрече о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Тайваню, невзирая на протесты Пекина. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент Байден очень ясно дал понять <...> президенту (председателю - прим. ТАСС) Си, что мы не стремимся к конфликту, мы добиваемся мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы хотели и хотим именно этого, нет изменений в нашей политике "одного Китая", мы не поддерживаем независимость Тайваня, но мы продолжим в соответствии с [американским] Законом об отношениях с Тайванем поставлять оборонительные средства Тайваню", - сказал представитель Белого дома. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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