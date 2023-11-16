Постпредство РФ: ОБСЕ не реагирует на борьбу с Риги и Таллина с мемориалами СССР

По словам заместителя постоянного представителя РФ при организации Александра Волгарева, российская сторона рассматривает такую позицию "как фактическое потакание творимому безобразию с неофашистской окраской"

ВЕНА, 16 ноября. /ТАСС/. Руководство ОБСЕ не реагирует на нарушения властями Латвии и Эстонии обязательств в сфере защиты мемориалов на местах захоронения советских воинов на своей территории. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Официальные Рига и Таллин грубо нарушают свои международные обязательства, в том числе по защите, уходу и обеспечению сохранности захоронений и расположенных на них мемориальных объектов. В русле общей линии по оправданию нацистских военных преступников и их пособников власти этих двух государств предпринимают максимальные усилия для того, чтобы место настоящих героев и воинов-освободителей заняли те, кого обоснованно причисляют к пособникам нацистов, коллаборантам и приспешникам гитлеровской Германии", - подчеркнул Волгарев.

По словам дипломата, российская сторона "глубоко разочарована" длительным отсутствием внятной реакции на действия руководства Латвии и Эстонии со стороны функционеров ОБСЕ, в частности, действующего председателя организации, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, генсека Хельги Шмид, а также директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова.

"Рассматриваем такую позицию как фактическое потакание творимому безобразию с неофашистской окраской. Просьба считать наше выступление официальным обращением, которые мы в ближайшее время подкрепим письмами в адрес руководства и глав институтов", - заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ.

В Латвии и Эстонии регулярно уничтожают мемориалы советским воинам времен Великой Отечественной войны под различными предлогами. По данным постпредства РФ при ОБСЕ, с 2022 года на латвийской территории снесли порядка 120 мемориальных объектов времен СССР, включая масштабный комплекс воинам-освободителям от фашизма в Риге.