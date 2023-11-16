16 ноября, 16:22
Палестино-израильский конфликт

В БАПОР выразили обеспокоенность сообщениями об использовании школ в Газе в военных целях

Генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини отметил, что эта информация проверяется

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Поступающие сообщения о том, что некоторые школы в Газе используются в военных целях, вызывают обеспокоенность. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Он пояснил, что эта информация сейчас проверяется.

Лаззарини отметил, что "получил сообщения [об использовании нескольких школ в военных целях, включая обнаружение в них оружия]", и что "это вызывает глубокую обеспокоенность".

Он пояснил, что такие сведения поступили "в последние несколько дней". "Я получил сообщения о том, что несколько наших школ БАПОР использовались в военных целях, включая недавнее обнаружение оружия в школах и размещение израильских сил по меньшей мере в двух школах ООН".

"Эти сообщения сейчас в полной мере проверяются. Это было в социальных сетях, и это, определенно, является источником обеспокоенности", - сказал глава БАПОР. Он подчеркнул, что "на нынешней стадии" не обладает информацией о числе школ, которые использовались в военных целях.

Лаззарини подчеркнул, что объекты ООН "никогда не должны использовать в военных целях", а также для достижения политического преимущества или установления контроля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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