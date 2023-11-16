Белый дом считает, что выпады Байдена в адрес Си Цзиньпина не мешают их совместной работе

Переговоры близ Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления американского президента в должность, но лишь второй их очной встречей

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что личные выпады президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не являются помехой их совместной работе, но не уточняет, сопровождаются ли они осязаемыми негативными последствиями для отношений Вашингтона и Пекина.

"Президент [Байден] после вчерашней встречи чувствует себя очень хорошо - в плане содержания беседы, которая шла четыре часа, а также прогресса, которого мы добились на некоторых очень значимых фронтах", - заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Ему был задан вопрос о том, не оказались ли нивелированы какие-то результаты американо-китайских переговоров на высшем уровне, состоявшихся в среду под Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в результате высказываний Байдена, вновь назвавшего Си Цзиньпина на пресс-конференции диктатором, что вызвало негативную реакцию со стороны Пекина.

Более подробно и конкретно комментировать эту тему Кирби не стал. "Не буду говорить за президента [председателя] Си [Цзиньпина]. Я этого делать не могу", - отметил сотрудник СНБ.

Как подчеркнула ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в Пекине расценивают упомянутое заявление Байдена как "крайне неверное и безответственное". По ее словам, "всегда найдутся люди с задней мыслью, которые пытаются спровоцировать подрыв китайско-американских отношений", но такие попытки "не увенчаются успехом".

Переговоры близ Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.