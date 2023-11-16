16 ноября, 18:04

Один из украинских авиазаводов передали в управление подконтрольной Минобороны "Мотор сич"

В украинском агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами "по соображениям безопасности" не стали раскрывать название этого завода

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Украинская компания "Мотор сич", подконтрольная Минобороны страны, получила в управление одно из авиационных предприятий. Об этом сообщило украинское агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

"Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало 100% корпоративных прав одного из авиационных заводов акционерному обществу "Мотор сич". Соответствующий договор управления подписан в среду 15 ноября. По инициативе АРМА было принято распоряжение Кабинета министров Украины и передан завод в пользование Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении на сайте АРМА.

В ведомстве "по соображениям безопасности" не стали раскрывать название авиационного завода, о котором идет речь, но уточнили, что он "исторически тесно сотрудничает с АО "Мотор сич", выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов".

АРМА также добавило, что передача авиационного предприятия в управление компании "Мотор сич" - это "история о наступлении неотвратимой экономической ответственности Вячеслава Богуслаева", который занимал должность президента "Мотор Сич".

23 октября 2022 года СБУ предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в коллаборационизме и "работе на Россию", а 24 октября суд избрал ему меру пресечения в виде ареста и с тех пор несколько раз продлевал его. Позже Богуслаеву предъявили обвинения еще по двум статьям - в содействии деятельности террористической организации и в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Украинское следствие утверждает, что он наладил транснациональные каналы, по которым продукция завода якобы попадала российским предприятиям. 18 октября этого года сообщалось о передаче дела против Богуслаева и еще одного фигуранта в суд.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой. 

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