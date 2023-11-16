16 ноября, 18:41

Глава МО Турции заявил, что не является сторонником покупки истребителей F-35

Яшар Гюлер сообщил, что Турция "хочет купить истребители Eurofighter Typhoon"

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что не является сторонником покупки истребителей F-35. Об этом он сказал в парламенте, где прошли слушания по бюджету министерства обороны на 2024 год.

"Я не являюсь сторонником покупки F-35. Да и в Америке идет отдельная дискуссия о том, не переключиться ли на другой самолет", - приводит его слова телеканал A haber.

Министр сообщил, что Турция "хочет купить истребители Eurofighter Typhoon". "Это очень эффективные самолеты. Мы планируем купить 40 Eurofighter у Великобритании и Испании. Германия не согласилась", - сказал он. Гюлер добавил, что Британия и Испания предварительно дали согласие.

Помимо этого, министр сообщил, что до конца года, как ожидается, турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершит первый полет. Относительно планов обновления танков в ВС страны он заявил, что продолжаются работы в рамках проекта отечественного танка Altay, и планируется, что армия получит 250 единиц танков этой модели.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов. 

Теги:
СШАТурцияИспанияВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
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