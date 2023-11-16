16 ноября, 18:54

Иордания не подпишет соглашения "вода в обмен на электроэнергию" с Израилем

Проект разрабатывался в рамках регионального сотрудничества в борьбе с климатическими изменениями

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Иордания воздержится от реализации проекта "вода в обмен на электроэнергию" с Израилем, который разрабатывался в рамках регионального сотрудничества в борьбе с климатическими изменениями. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

"Иордания не будет подписывать соглашения об обмене энергией и водой с Израилем, - указал он. - Мы сделаем все то, что, по нашему мнению, поможет нам поддержать палестинский народ". Вице-премьер считает, что действия Израиля в секторе Газа являются военными преступлениями и не могут рассматриваться как самооборона. "Если бы любая другая страна сделала то, что творит сейчас Израиль, то на нее были бы наложены санкции", - подчеркнул он.

"Мир должен признать, что Израиль разрушил то, что делалось на протяжении десятилетий для создания атмосферы мира на Ближнем Востоке, и толкает весь регион в ад", - указал ас-Сафади.

Соглашение о реализации проекта "вода в обмен на электроэнергию" между Израилем, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами должно было быть подписано на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

В соответствии с проектом королевство, испытывающее острую нехватку водных ресурсов, смогло бы получать дополнительные 200 млн кубометров воды. Опресненная на израильских установках морская вода из залива Акаба должна была поступать в Амман и другие регионы страны.

Участником иордано-израильского проекта является эмиратская компания, которая обязалась построить на территории королевства крупную электростанцию, работающую на солнечной энергии. Предполагалось, что этот объект будет подключен к израильской электросети и обеспечит около 7-8% от всего объема используемой в стране возобновляемой энергии. 

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