16 ноября, 19:12

Президент Болгарии отказался уволить главу агентства нацбезопасности

В начале ноября премьер-министр Николай Денков потребовал отставки Пламена Тончева

СОФИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев отказался отправить в отставку главу Государственного агентства национальной безопасности Пламена Тончева несмотря на требование премьер-министра.

"Вопрос с председателем спецслужбы решен, сегодня отправил официальный отказ на требование отстранить председателя агентства национальной безопасности, так как заявленные причины не соответствуют законодательству", - сказал Радев журналистам в ходе брифинга.

В начале ноября премьер-министр Николай Денков потребовал отставки Тончева, определив его действия как "угрозу национальной безопасности". Он подчеркнул, что "с руководителем агентства не может решать задачи национальной безопасности Болгарии, а доверия между правительством и руководством агентства нет".

Поводом для заявления премьера стал отказ главы спецслужбы представить предложение об отставке своего заместителя, который подписал доклад о возможных манипуляциях итогами выборов, если голосование будет проводиться с использованием специализированной аппаратуры, что привело к отказу от использования машин для голосования в первом туре выборов в местные органы власти и многочисленным скандальным заявлениям.

27 октября, за два дня до первого тура выборов местных органов власти, Государственное агентство национальной безопасности представило доклад, подписанный заместителем руководителя спецслужбы, в котором утверждалось, что заместитель главы министерства электронного управления незаконно скопировал хэш-код (специализированный цифровой ключ защиты устройств для голосования от несанкционированного доступа и манипуляции данными), что привело к решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказаться при голосовании от использования специализированных машин. Этот скандал вызвал жесткую реакцию со стороны болгарских политиков и официальных лиц. Вопрос рассматривался в Верховном административном суде, который признал действия ЦИК правильными. 

Теги:
БолгарияРадев, РуменДенков, Николай
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