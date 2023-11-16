16 ноября, 19:51

США сняли санкции с Института судебной экспертизы КНР

Институт был внесен в американский санкционный список в мае 2020 года из-за причастности, по мнению властей США, к якобы выявленным случаям принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Американские власти спустя три с половиной года исключили из санкционного списка Институт судебной экспертизы при Министерстве общественной безопасности Китая. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США.

"Бюро промышленности и безопасности [подразделение Минторга США] внесло изменения в положения о контроле над экспортом, <...> исключив из списка Институт судебной экспертизы при Министерстве общественной безопасности Китая", - указывается в документе.

Институт был внесен в американский санкционный список в мае 2020 года из-за причастности, по мнению властей США, к якобы выявленным случаям принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"Мы изучили вопрос, проанализировали положительные моменты от исключения из списка [данного института] и решили, что, учитывая те шаги, которые Китай делает в борьбе с сокращением контрабанды прекурсоров [веществ, используемых в производстве наркотиков], было бы уместно пойти на эту меру", - заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, который отметил, что в ходе переговоров между двумя странами стало понятно, что нахождение института в санкционном списке "является барьером для достижения сотрудничества по прекращению контрабанды прекурсоров".

В среду президент США Джо Байден по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско заявил, что Соединенные Штаты и Китай возобновляют сотрудничество в борьбе с наркотиками.

В начале мая портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что уровень смертности в США от передозировки фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 годы. По данным центров, США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.

В новость были внесены изменения (23:39 мск) - меняется заголовок, добавлены подробности в четвертом и последующих абзацах. 

Теги:
СШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация