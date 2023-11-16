США сняли санкции с Института судебной экспертизы КНР

Институт был внесен в американский санкционный список в мае 2020 года из-за причастности, по мнению властей США, к якобы выявленным случаям принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Американские власти спустя три с половиной года исключили из санкционного списка Институт судебной экспертизы при Министерстве общественной безопасности Китая. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США.

"Бюро промышленности и безопасности [подразделение Минторга США] внесло изменения в положения о контроле над экспортом, <...> исключив из списка Институт судебной экспертизы при Министерстве общественной безопасности Китая", - указывается в документе.

Институт был внесен в американский санкционный список в мае 2020 года из-за причастности, по мнению властей США, к якобы выявленным случаям принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"Мы изучили вопрос, проанализировали положительные моменты от исключения из списка [данного института] и решили, что, учитывая те шаги, которые Китай делает в борьбе с сокращением контрабанды прекурсоров [веществ, используемых в производстве наркотиков], было бы уместно пойти на эту меру", - заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, который отметил, что в ходе переговоров между двумя странами стало понятно, что нахождение института в санкционном списке "является барьером для достижения сотрудничества по прекращению контрабанды прекурсоров".

В среду президент США Джо Байден по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско заявил, что Соединенные Штаты и Китай возобновляют сотрудничество в борьбе с наркотиками.

В начале мая портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что уровень смертности в США от передозировки фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 годы. По данным центров, США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.

В новость были внесены изменения (23:39 мск) - меняется заголовок, добавлены подробности в четвертом и последующих абзацах.