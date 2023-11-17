16 ноября, 21:34

NDR изучает правовые шаги против журналиста Зайпеля из-за данных о выплате ему денег из РФ

По данным агентства DPA, телерадиокомпания связалась с бывшим сотрудником и он якобы признал заключение спонсорских контрактов в 2013 и 2018 годах

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Телерадиокомпания NDR изучает правовые шаги против своего бывшего сотрудника, немецкого журналиста Хуберта Зайпеля после публикации в СМИ информации о предполагаемом получении им спонсорских денег из РФ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление компании.

"Зайпель тогда не раскрыл NDR данные о заключении контрактов. Телеканал видит в этом серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля", - говорится в нем. NDR утверждает, что связалась с журналистом и он якобы признал заключение спонсорских контрактов в 2013 и 2018 годах и получение денег на два проекта по написанию книг. "Есть подозрение, что нас и тем самым нашу публику сознательно ввели в заблуждение. Сейчас мы проверяем это и изучаем правовые шаги", - приводит DPA слова интенданта NDR Йоахима Кнута.

Как отмечает агентство, телерадиокомпания при заключении соглашений на производство фильмов в соответствии со своими корпоративными правилами требует раскрытия возможных конфликтов интересов и проведения журналистской работы таким образом, чтобы она была свободна от влияния третьей стороны. Зайпель работал на NDR в 2019 году.

В Германии были опубликованы две книги Зайпеля о российском президенте Владимире Путине: "Путин. Логика власти" (Putin. Innenansichten der Macht, 2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия" (Putins Macht. Warum Europa Russland braucht, 2021). Издание Spiegel и телеканал ZDF утверждают, что в марте 2018 года Зайпель заключил спонсорский контракт на общую сумму в €600 тыс. Средства якобы были предложены за создание и популяризацию книги о "политическом ландшафте в Российской Федерации". Речь шла о работе "Власть Путина. Зачем Европе Россия". Спонсором выступила офшорная фирма, якобы подконтрольная предпринимателю Алексею Мордашову. ZDF также утверждает, что журналист еще в 2013 году подписал похожий контракт - на написание первой книги о Путине.

14 ноября издательство Hoffmann und Campe приостановило продажу книг Зайпеля о президенте России.

Зайпель в 2012 году снял для телерадиокомпании ARD документальный фильм о российском лидере. В 2014 году он взял интервью у Путина. 

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