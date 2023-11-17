Блинкен ушел от ответа на вопрос, считает ли Си Цзиньпина диктатором

Госсекретарь отметил, что у Китая и США две разные политические системы

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, как и американский президент Джо Байден.

"Вы согласны с тем, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - прим. ТАСС) - диктатор?" - спросил 16 ноября в ходе интервью у главы внешнеполитического ведомства США ведущий телекомпании ABC. При этом он напомнил Блинкену, что телекамеры запечатлели его страдальческое выражение лица, когда американский лидер 15 ноября на пресс-конференции по итогам встречи с китайским коллегой назвал того диктатором. "Ну, в действительности ни для кого не секрет, что у нас (Китая и США - прим. ТАСС) две очень разные [политические] системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас", - ответил шеф американской дипломатии.

При этом он выразил уверенность в достижении Вашингтоном на нынешних переговорах на высшем уровне с Пекином, состоявшихся под Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита АТЭС, "подлинных, конкретных результатов", отвечающих интересам американского народа. По словам Блинкена, отношения с Китаем являются для США "имеющими самые важные последствия". "Между нами настоящая конкуренция. Мы хотим гарантировать, что она не выльется в конфликт", - отметил госсекретарь.

Как подчеркнула ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в Пекине расценивают упомянутое заявление Байдена как "крайне неверное и безответственное". По ее словам, "всегда найдутся люди с задней мыслью, которые пытаются спровоцировать подрыв китайско-американских отношений", но такие попытки "не увенчаются успехом".

Переговоры близ Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая очная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.