17 ноября, 06:38

Турецкая армия ликвидировала на севере Ирака 13 курдских боевиков

Их обезвредили в ходе воздушного рейда

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) ликвидировали в ходе воздушного рейда турецкой армии на севере Ирака. Об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети X (ранее Twitter).

"В ходе воздушной операции, проведенной на севере Ирака, обезврежены 13 террористов", - говорится в сообщении.

Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск. 

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